En busca de desquite: El ejemplar que ajusta muy bien tras ser muy jugado en su anterior en La Rinconada

La reunión 41 de carreras se disputará este domingo 26 de octubre de 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada con una cartelera de 13 competencias y un magno evento en la octava fecha del tercer meeting. Para esta reunión el 5y6 seguro arrojará un excelente dividendo pues las pruebas del juego de las mayorías están sumamente parejas.

Ajusta para ganar: La Rinconada 5y6 nacional

La cuarta válida para el juego del 5y6 tuvo un llamado para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores. Uno de los mejores ajustes del miércoles 22 de octubre de 2025 lo tuvo un ejemplar que participa en esta competencia.

Se trata del importado El Silencio, un alazán de tres años, que según se aprecia de la hoja de ajustes publicada en las diferentes redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos ajustó de la siguiente manera: 16,3 31,2 45,1 57,4 70,4 (1000 metros) (EP) 2da vuelta, recta de enfrente, muy bien con remete de 13 con el traqueador G.Betancourt.

Hay que recordar que, en su más reciente, El Silencio hacia su estreno en el óvalo de Coche y era dato de muchos pronosticadores amparados porque venia con carreras previas en los recintos de Estados Unidos que sin lugar a duda lo colocaban como un digno rival.

En esa actuación, el tresañero fue montado por José Gilberto Hernández. Para esta ocasión, el ejemplar pasa a las manos del jinete de talla internacional Sonny León, quien firmó un total de siete montas, al ser esta una de ellas.

Enemigos de la carrera: 5y6 nacional Cuarta Válida