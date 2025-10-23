Cuidado con este ejemplar: El ajuste excelente que venderá cara su derrota en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima primera reunión inicia una nueva programación de 13 competencias con una selectiva y la sexta carrera será una de las destacadas en la arena caraqueña donde participarán yeguas nacionales e importadas de 3 años, ganadoras de una carrera en distancia de 1.400 metros pautada para las 2:40 pm.

Sorpresa: No Válidas Carreras La Rinconada

Una de las participantes es Copacabana con la monta del jinete profesional José Gilberto Hernández, entrenada por German Rojas Jr. para los colores del Stud ‘Rampama’.

En su campaña en el óvalo de Coche, la tresañera tiene 12 actuaciones, 1 primero, 3 segundo, 1 terceros, 2 quintos y 5 no figuraciones lo que quiere decir que hasta ahora cumple con una campaña aceptable. Su última actuación fue el 28 de septiembre del presente año, llegó de en el segundo lugar a cabeza de la ganadora Sra. Champ.

Este miércoles 23 de octubre la nacida en el Haras La Orlyana ajustó 20,2 32,3 (500 metros) (EP) 44,3 2P 56,4 4P 72,1/ muy cómoda y excelente con remate de 12,1 con May Romero Q, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Reunión 41 Yeguas