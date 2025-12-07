LVBP: Brainer Bonaci toma la batuta ofensiva de unos golpeados Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Siguen los malos ratos para los Leones del Caracas. Este sábado 6 de diciembre, los dirigidos por José Alguacil fueron derrotados de manera insólita en Margarita, ante Bravos, luego de una debacle total del bullpen capitalino en la parte baja del décimo episodio, cuando sostenían una ventaja de tres carreras.

Por supuesto, este resultado hunde al conjunto caraqueño en el último lugar de la tabla de posiciones, y los coloca en una situación dura, tres juegos por debajo de los puestos de clasificación directa. Sin embargo, a pesar de la tormenta que vivieron en Margarita, no todo es completamente negativo.

Si bien el relevo falló en cerrar el juego, la ofensiva melenuda logró hacer el trabajo gracias a un toletero que vivió una noche fantástica, como lo es Brainer Bonaci. El infielder vivió una jornada perfecta, que además lo catapulta a ser el nuevo líder de la toletería de Leones del Caracas.

Brainer Bonaci toma la batuta

Ante Bravos de Margarita, Brainer Bonaci vivió una jornada realmente perfecta con el madero. En cinco apariciones al plato, el toletero caraquista se embasó justamente en cinco ocasiones, al lograr tres imparables y dos boletos. Además, ligó par de dobles e impulsó tres de las cinco rayitas de los suyos.

Los batazos de Bonaci no pudieron darle finalmente el triunfo a Leones, sin embargo, sí le sirvieron para convertirse en el nuevo líder bate de los suyos, al mejorar su average a .350, y así superar por dos puntos a Harold Castro, quien cayó a .348.

El resto de promedios de Brainer Bonaci también son espectaculares, ya que registra .456/.561/1.017 en porcentaje de embasado, slugging y OPS, respectivamente. Sin duda, un año fantástico para un joven jugador que se ha encargado de demostrar que todavía tiene mucho para dar en el beisbol.