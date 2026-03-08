Clásico Mundial: Tarik Skubal quiere seguir lanzando con Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, dejó abierta la posibilidad de volver a subir al montículo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, una declaración que rápidamente generó conversación entre fanáticos y analistas.

El dos veces ganador del Cy Young, considerado una de las piezas clave de la rotación de Detroit para la temporada que viene, admitió que aún no tiene claro cuál será su decisión final con respecto a esta cita mundialista.

Inicialmente, el plan del zurdo era simple: realizar una sola apertura en el torneo internacional y luego incorporarse al campamento primaveral de los Tigres. Sin embargo, tras su actuación del sábado 7 de marzo ante Gran Bretaña, el propio Skubal reconoció que el escenario cambió y que ahora se enfrenta a una decisión que no esperaba tener que reconsiderar.

Tarik Skubal – Clásico Mundial

Después del encuentro, el lanzador habló con periodistas y dejó ver que su postura ya no es tan definitiva como lo era hace unos días. “Esta será una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi carrera”, confesó.

El dilema no es menor. Por un lado, el Clásico Mundial representa una vitrina internacional única, donde los mejores jugadores del planeta defienden a sus países y compiten en un ambiente que mezcla intensidad, orgullo y presión.

Por otro lado, los equipos de Grandes Ligas suelen ser cautelosos con la carga de trabajo de sus lanzadores durante la pretemporada, con la finalidad de evitar cualquier riesgo de que se lesionen y estén ausentes en la ronda regular de la Gran Carpa.

En el caso de Skubal, el tema cobra aún más relevancia considerando su papel dentro de los Tigres y lo que significa en el mejor béisbol del mundo en la actualidad.

Mientras tanto, Skubal se toma el tiempo necesario para evaluar el panorama. La decisión no solo involucra su deseo de competir al más alto nivel en el escenario mundial, sino lo que representa este 2026 en su futuro de MLB.

Finalmente, el lanzador no cerró ninguna puerta y en los próximos días se dará a conocer lo que pase con su presencia en esta histórica edición del Clásico Mundial 2026.