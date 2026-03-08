El club de las dos banderas: Jugadores con participaciones binacionales en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) no solo es una vitrina para el orgullo nacional, sino también un escenario de fascinantes historias de doble nacionalidad y raíces familiares. Con la edición de 2026 en marcha, un selecto grupo de jugadores ha desafiado la geografía deportiva, convirtiéndose en "agentes dobles" al haber vestido las camisolas de dos selecciones distintas a lo largo de sus carreras.

Nolan Arenado y Marcus Stroman: El Puente entre EE. UU. y el Caribe

Dos de las historias más llamativas de este 2026 involucran a estrellas que una vez llevaron a Estados Unidos a la gloria.

Nolan Arenado: Tras ganar el oro con Estados Unidos en 2017 y liderar al equipo en 2023, el antesalista de los Cardenales ha cumplido su promesa de honrar sus raíces maternas. En este 2026, Arenado defiende la esquina caliente de Puerto Rico , transformándose instantáneamente en el pilar defensivo del "Team Rubio".

Marcus Stroman: El MVP de la edición 2017 (donde lanzó una joya ante Puerto Rico para darle el título a EE. UU.) completó su transición en 2023 al unirse a la selección de Puerto Rico. Stroman, cuya madre es puertorriqueña, es el ejemplo perfecto de cómo el torneo permite a los jugadores celebrar sus múltiples identidades.

El selecto club de las "dos banderas"

La lista de jugadores que han aparecido con dos selecciones es breve pero ilustre, demostrando que la elegibilidad en el WBC es un testamento a la migración y la herencia. Un caso emblemático es el de Tiago da Silva, quien representó a Italia en tres ediciones consecutivas (2009, 2013 y 2017) antes de unirse a la selección de Brasil en este 2026.

Otros veteranos han trazado rutas similares en ediciones anteriores. Adam Ottavino lanzó primero para Italia en 2009 antes de representar a Estados Unidos en 2023, mientras que en los albores del torneo, Paul Rutgers vistió los colores de Australia en 2006 para luego aparecer con Sudáfrica en 2009.

Casos para el recuerdo: Bruce Chen y la conexión asiática

Mención especial merece el zurdo panameño Bruce Chen. Después de lanzar para Panamá en los dos primeros Clásicos, Chen salió del retiro en 2017 para representar a China, la tierra de sus abuelos, cerrando así un ciclo familiar y deportivo único en la historia del torneo.

Esta flexibilidad en las reglas de representación no solo fortalece a selecciones emergentes con talento de Grandes Ligas, sino que añade una capa de narrativa humana que solo el Clásico Mundial puede ofrecer. En 2026, ver a Arenado celebrar un out con Puerto Rico es el recordatorio definitivo de que, en el béisbol, el corazón puede latir por dos patrias a la vez.