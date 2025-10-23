MLB: ¡Anillo asegurado! Este pelotero latino ya es campeón de la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de la temporada 2025 de Grandes Ligas inicia el próximo 24 de octubre y como es de costumbre, esta instancia decisiva tiene curiosidades. En esta oportunidad, un lanzador latino ya tiene asegurado su anillo de campeón, ganen los Dodgers de Los Ángeles, o ganen los Azulejos de Toronto.

Se trata del dominicano José Ureña, experimentando abridor que si bien no está activo en el roster de los finalistas, conseguirá su sortija de campeón, esto tras haber tenido pasado con ambas organizaciones en la presente campaña del mejor beisbol del mundo.

José Ureña, campeón sin jugar en el Clásico de Otoño

Ureña vivió una temporada realmente única y curioso este años en las Grandes Ligas. El lanzador derecho tuvo la oportunidad de vestir los uniformes de cinco equipos diferentes: Mets, Blue Jays, Dodgers, Twins y Angelinos, algo que pocas veces se ve en una misma campaña. Su recorrido por distintas franquicias no solo mostró su versatilidad y capacidad de adaptación, sino que también lo puso en una situación muy particular de cara a la Serie Mundial.

Gracias a que dos de esos equipos con los que jugó alcanzó la final y eventualmente se coronarán campeón, el dominicano ya tiene asegurado su anillo de Serie Mundial 2025, sin importar lo que suceda en los juegos finales. Este logro lo convierte en protagonista de una temporada histórica y le asegura un recuerdo imborrable de su carrera en la MLB.

Este 2025 en Grandes Ligas, José Ureña jugó 19 encuentros, donde dejó record de 0-1, un juego salvado, 4.58 de WHIP, 1.45 de WHIP y 34 ponches, unos números algo irregulares, pero que al final, lo harán campeón de la Serie Mundial.