A pelotazos nace una rivalidad: Ronald Acuña Jr - José Ureña

FREDERLIN CASTRO | @meridianoonline

Cuando el lanzador titular de Marlins de Miami, José Ureña, y el jardinero venezolano de Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se enfrentan, todos sabrán cuál será el resultado del bateo. Incluso cuando Ureña intenta mantener a Marlins a flote en la carrera de los playoffs, no podía lanzarle por allí, e incluso colocarle un pitcheo alto o adentro al criollo.

El venezolano tuvo su primera probadita de la dureza de las Grandes Ligas con el pitcher José Ureña de Marlins de Miami, quién lo recibió con un pelotazo en el primer duelo entre ambos. Desde entonces, el venezolano y el dominicano han protagonizado episodios de una fuerte rivalidad que aumenta con cada turno, intercambiándose pelotazos y cuadrangulares en partes iguales.

Ureña, poseído por alguna fuerza invisible, una vez más no pudo resistir la tentación de hundir a Acuña Jr., ya que le golpeó el con un lanzamiento a 95 millas por hora, el pasado lunes 7 de septiembre.

La historia entre ellos

Ureña ha estado lanzando pelotas de béisbol a Acuña Jr. desde que el prospecto estrella entró en la liga.

Dada la propensión del criollo a lucirse, que incluía un jonrón tras ser golpeado por el propio Ureña, el titular de Marlins intenta frecuentemente tomar el asunto en sus manos, generalmente con malos resultados.



Se emitieron advertencias a ambos banquillos. Teniendo en cuenta que Marcell Ozuna se opuso a que lo lanzaran durante una serie contra Miami a principios de la temporada, es justo suponer que las tensiones podrían desbordarse en algún momento.

El dominicano aseguró que es ilógico lanzarle intencionalmente al venezolano.

VEA EL VIDEO:

Jose Ureña hits Ronald Acuña Jr. by pitch, as is tradition. pic.twitter.com/NO19ROrqlp