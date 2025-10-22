Entradas para la Serie Mundial: ¿es más accesible en Toronto o en Los Ángeles?

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025 de la MLB se enciende con el enfrentamiento entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers. Con los primeros juegos programados en el Rogers Centre de Toronto y luego en el Dodger Stadium de Los Ángeles, la emoción se traduce en una alta demanda y precios que baten récords en el mercado de boletos. Un análisis detallado de los mapas de asientos y los precios revelados en la reventa y venta oficial muestra una competencia no solo en el diamante, sino también en el costo de la experiencia para el aficionado.

Toronto Blue Jays (Rogers Centre)

Toronto, quien alberga los primeros juegos, muestra una distribución de precios elevada, especialmente cerca del infield y detrás del home plate.

Zonas premium cercanas al campo: Los precios más altos, visibles cerca de la primera y tercera base, y detrás del home, rondan los $4,320 , $3,090 , y $2,852 .

Secciones medias (Infield): Se observan rangos como $2,750 a $1,790 .

Zonas exteriores y niveles superiores: Los precios más "accesibles" se sitúan alrededor de $1,084 a $1,206 en las zonas más alejadas o de los niveles más altos.

La fiebre por los Blue Jays ha disparado los costos. En la reventa, los boletos han alcanzado picos de hasta $9,000 dólares canadienses ($CAD), con la venta oficial inicial agotándose rápidamente en un rango que, según reportes, oscilaba entre $390 y $790 dólares (posiblemente USD o CAD), multiplicando su valor entre 5 y 10 veces en el mercado secundario.

Los Ángeles Dodgers (Dodger Stadium)

En Los Ángeles se refleja una estructura de precios comparable, con un enfoque notorio en las secciones de lujo, impulsado por el fenómeno Shohei Ohtani y la alta expectativa del equipo.

Zonas premium y palcos de lujo: Los precios más altos se concentran en estas áreas, con cifras que superan los $8,000 , llegando incluso a $9,447 y $7,947 en las zonas cercanas a los dugouts y palcos VIP.

Zonas cercanas al campo (outfield/infield): Los precios en estas secciones varían entre $5,907 y $3,878 , denotando una prima significativa.

Niveles medios y superiores: El rango de precios se mantiene elevado, con boletos que van desde $2,272 hasta $1,099 en las secciones más altas y alejadas.

El impacto de las estrellas de los Dodgers se refleja en la venta oficial, donde el boleto más barato se situó en aproximadamente $881.95 dólares. No obstante, en la reventa, los asientos premium se han ofrecido por encima de $3,500 hasta más de $12,000 dólares, y en plataformas secundarias se han visto precios desde $2,278 hasta más de $7,500 dólares.

