La oración respondida: Vladimir Guerrero Jr. pidió "la bendición" y Springer cumplió el jonrón que llevó a Toronto a la Serie Mundial

El ruido que estalló en el Rogers Centre no solo celebró un cuadrangular, sino la culminación de un viaje que, al inicio de la temporada 2025, pocos se atrevieron a pronosticar. Los Azulejos de Toronto, liderados por un inspirado Vladimir Guerrero Jr., aseguraron el campeonato de la Liga Americana de forma dramática, ganándose el derecho a disputar su primera Serie Mundial desde 1993.

El momento decisivo llegó en el juego 7 de la Serie de Campeonato ante los Marineros de Seattle, un encuentro cargado de tensión. Con el equipo abajo 3-1 en la baja del séptimo episodio, el destino pendía de un hilo. Fue entonces cuando la fe se encontró con la acción.



El milagro de Vladimir Jr.: "Le pedí a Dios una victoria"

El jugador más valioso de la SCLA, Vladimir Guerrero Jr., reveló que la clave del cambio de marea no fue solo estratégica, sino espiritual.

Guerrero relató un acto íntimo de fe que precedió al batazo crucial: "Fue muy emocionante cuando vi a George dar el jonrón, pero lo más grande que hice fue pedirle a Dios que nos diera la bendición y lo hizo. Fue algo grande”.

Acto seguido, con dos corredores en base, George Springer, el veterano de postemporada, conectó el cuadrangular que puso a los Azulejos arriba 4-3, marcador que sería el definitivo. Para Springer, la jugada fue simplemente su deber con un equipo al que le guarda un profundo aprecio.

“Ése es mi trabajo”, declaró Springer. “Quiero mucho a este equipo. Haría lo que fuera por estos muchachos. Es una de esas situaciones en que tienes que disfrutar el momento. Todo el mundo cree uno en el otro.”

Guerrero: La cara de la franquicia con una misión histórica

El triunfo no solo significa un regreso al Clásico de Otoño, sino la validación del compromiso de Guerrero Jr. con la franquicia. Tras firmar una extensión de 15 años y $500 millones, el dominicano-canadiense ha abrazado su rol como el símbolo del béisbol en Canadá, una misión que persigue desde su llegada.

“Nací aquí. Crecí en Dominicana y desde el momento en que firmé aquí, sabía que iba a estar aquí toda mi carrera”, afirmó Guerrero. “Sabía que tenía que hacer que los fanáticos y el país entero (de Canadá) estuvieran orgullosos de mí y de mi equipo. Siempre digo que el reto es traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá.”

La satisfacción del manager: una espera de 32 años



El manager John Schneider, quien ha ascendido en el sistema de los El manager, quien ha ascendido en el sistema de los Azulejos junto a Guerrero Jr., no pudo ocultar la emoción por el hito logrado.

“Lo he dicho antes. Aparte de mi esposa y mis hijos, esto es lo que más me ocupa en mi vida”, comentó Schneider. “Entonces, llevar a un equipo a la Serie Mundial por primera vez en 32 años… me da muchas emociones. No podría estar más contento por cada uno de los muchachos en el equipo.”



El último reto: desafiar al mejor

Con la celebración del banderín de la Liga Americana aún fresca, los Azulejos ya enfocan su mirada en el desafío monumental que tienen por delante: enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, los campeones defensores y un equipo con un récord dominante de 9-1 en la postemporada.

A pesar de la dificultad, la mentalidad en Toronto es clara. Guerrero advirtió que la misión no ha terminado: “El trabajo aún no termina. Nos faltan cuatro más”.

Schneider, por su parte, ve el enfrentamiento contra Los Ángeles como la prueba máxima. “Para llegar a donde quieres llegar, tienes que ganarle al mejor”, sentenció. “Sea talento, nómina, como quieras calificarlo, son un equipo bien bueno. Va a ser divertido. Estoy contento de que los muchachos tengan la oportunidad.”

La fe de un MVP y el poder de un veterano han marcado el camino inesperado de los Azulejos. Ahora, solo cuatro victorias los separan de cumplir la promesa de Guerrero y devolver la Serie Mundial a Canadá.