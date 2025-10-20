MLB: Vladimir Guerrero Jr iguala a leyenda de Azulejos de Toronto en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr está reescribiendo los libros de historia de Azulejos de Toronto en cada juego de postemporada 2025. El dominicano está de récord y eso lo lleva a un lugar de honor en la franquicia de Grandes Ligas. Su última actuación lo une a una leyenda de todo el beisbol en Canadá.

Guerrero Jr en la victoria 6-2 contra Marineros de Seattle por el Juego 6 de la Serie de Campeonato registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón y 1 impulsada. Con ese cuadrangular, llegó a seis en una sola postemporada, pero además, se une a dos leyendas de Azulejos.

Vladimir con su 6to jonrón en los playoffs 2025 se une a José Bautista (20 juegos) y Joe Carter (29 juegos) como los peloteros con más cuadrangulares en una edición de postemporada. El dominicano lo hizo en récord, ya que alcanzó la marca en solo 10 juegos de octubre.

¿Puede Vladimir Guerrero Jr impulsar a Toronto a ganar la Serie Mundial 2025?

Vladimir Guerrero Jr ha sido el pelotero más determinante de Azulejos de Toronto en esta postemporada. Su poder lo coloca en la élite histórica de la franquicia, pero el béisbol de octubre exige más que individualidades. Para ganar la Serie Mundial, se necesita ejecución colectiva y táctica.

Azulejos ha demostrado que Vladdy necesita de sus compañeros y viceversa. El pitcheo, la defensa y la producción situacional serán claves para enfrentar a Dodgers de Los Ángeles. Guerrero Jr es el símbolo, pero aún necesitan vencer a Marineros de Seattle en el Juego 7.

Números de Vladimir Guerrero Jr en 2025

Vladimir Guerrero Jr ha desarrollado un 2025 espectacular, su nivel en temporada regular y postemporada ha sido espectacular. Ya quebrado varios récords y está camino a imponer sus propias marcas en la narrativa histórica de Azulejos de Toronto en 2025.

Números de Guerrero Jr en 2025:

- Temporada regular: 156 juegos, 589 turnos, 96 anotadas, 172 hits, 34 dobles, 23 jonrones, 84 impulsadas, 81 boletos, 94 ponches, 6 bases robadas, .292 promedio, .381 OBP, .467 SLG, .848 OPS

- Postemporada: 10 juegos, 39 turnos, 11 anotadas, 28 hits, 3 dobles, 6 jonrones, 12 impulsadas, 6 boletos, 2 ponches, .462 promedio, .532 OBP, 1.000 SLG, 1.532 OPS