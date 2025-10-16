Vladimir Guerrero Jr. empata marca histórica de los Blue Jays en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Azulejos de Toronto descontó en la Serie de Campeonato tras vencer el miércoles 13-4 a los Marineros de Seattle, en ese desafío Vladimir Guerrero Jr. fue clave al conectar su cuarto jonrón de la Postemporada 2025 de Grandes Ligas. El dominicano no ha parado de batear en este mes de octubre y sus números le han permitido hacer historia.

El primera base de 26 años ha demostrado ser una pieza fundamental en el lineup de la franquicia canadiense y gracias a su batazo están jugando la serie que podría llevarlos a la Serie Mundial. En su más reciente juego, se fue de 4-4, con par de dobles, jonrón y una carrera remolcada en un triunfo que le dio respiro a su equipo.

Con ese cuadrangular, Guerrero Jr. igualó una marca histórica en Playoffs de Grandes Ligas dentro de la organización de Toronto.

Vladimir Guerrero Jr. en la historia de los Azulejos

Guerrero Jr. volvió a dejar su huella en la historia de los Azulejos de Toronto. Con su cuarto cuadrangular de esta Postemporada, el toletero dominicano igualó la marca establecida por José Bautista en 2015, convirtiéndose en uno de los jugadores con más jonrones en una misma Postemporada para la franquicia canadiense. Su batazo no solo ayudó a mantener con vida a los Blue Jays en la serie ante Seattle, sino que reafirmó el poder y la consistencia que lo han convertido en el corazón ofensivo del equipo.

Dos generaciones separadas por el tiempo, pero unidas por el mismo fuego competitivo. Así como Bautista encendió a toda una ciudad hace una década, hoy Guerrero Jr. lleva sobre sus hombros el peso de la ilusión de Toronto.

Tras esta nueva marca, Vladimir Guerrero Jr. registra de por vida en su carrera en Playoffs un total de 16 imparables, entre ellos tres dobles y cuatro jonrones. Además, cuenta con 11 carreras remolcadas, nueve anotadas y un promedio de .320, todo esto en 13 encuentros.