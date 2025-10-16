Toronto evade la barrida: La ofensiva explota y gana el Juego 3 ante Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto volvieron a la vida este miércoles al lograr su primera victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) contra los Marineros de Seattle. El equipo canadiense dominó el tercer juego de la serie con una explosión ofensiva que liquidó a los locales.

Toronto llegó al T-Mobile Park de Seattle abajo 2-0 en la serie, tras recibir 13 carreras y anotar solo cuatro en los dos primeros compromisos. Sin embargo, esa tendencia cambió drásticamente en este tercer cotejo.

Tormenta ofensiva y remontada clave

El juego comenzó a favor de los Marineros, que se adelantaron 2-0 en la primera entrada gracias a un cuadrangular del jardinero dominicano Julio Rodríguez ante el abridor Shane Bieber.

No obstante, la ofensiva de los Azulejos despertó en la tercera entrada con un rally decisivo: Ernie Clement abrió con un doblete y Andrés Giménez conectó un jonrón para empatar el encuentro.

El daño continuó en ese mismo episodio: después de un out, Nathan Lukes disparó un imparable, Vladímir Guerrero Jr. pegó un doblete, y tras una base por bolas intencional a Alejandro Kirk, Daulton Varsho conectó otro doblete clave para poner el juego 5 carreras por 2.

El margen final

Toronto no detuvo el ataque, sumando una carrera más en la cuarta, dos en la quinta y cuatro en la sexta para tomar una ventaja cómoda.

Aunque los Marineros intentaron regresar en la parte baja de la octava con jonrones solitarios de Randy Arozarena y Cal Raleigh, fue insuficiente. Los Azulejos anotaron una carrera más en la novena para poner cifras definitivas.

Ahora, los Azulejos buscan repetir la fórmula para nivelar la serie. Esta victoria en el tercer juego era crucial para Toronto, que necesita seguir ganando para forzar el regreso de la ALCS a Canadá.