MLB: Andrés Giménez igualó la pizarra con su primer jonrón en postemporada

El infielder venezolano, Andrés Giménez, conectó su primer cuadrangular en postemporada durante el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle. El batazo, que igualó el marcador en la parte alta del tercer inning, fue el preludio a un mega rally de cinco carreras que le dio la ventaja a los canadienses por primera vez en la serie.

Un swing perfecto ante George Kirby

Giménez, noveno en el orden al bate, enfrentó al derecho George Kirby y no desaprovechó una recta de cuatro costuras a 96.4 millas por hora. Con un ángulo de salida de 33 grados y una velocidad de 104.6 MPH, la pelota viajó 399 pies hacia el jardín derecho del T-Mobile Park, desatando la euforia en el dugout canadiense.

Este fue el primer jonrón de Giménez desde el 27 de agosto, y llegó en el escenario más exigente: la postemporada. Con este batazo, el venezolano se une a un grupo selecto de jugadores de los Azulejos que han conectado cuadrangulares desde el noveno puesto del lineup en playoffs.

Un club exclusivo en la historia de Toronto

Antes de Giménez, solo tres jonrones habían salido del noveno turno en la historia de postemporada de los Azulejos:

Ryan Goins en el Juego 3 de la ALCS 2015

Danny Jansen con dos jonrones en el Juego 2 del Wild Card 2020

Ahora, Andrés Giménez en el Juego 5 de la ALCS 2025

Antes este juego, Andrés Giménez bateaba .190 en la postemporada, este batazo que puede ser el más importante para Toronto en la serie, puede significar el regreso de su equipo en una serie que están abajo 0-2.