MLB: Dodgers embalados a la Serie Mundial y Cerveceros por la remontada

La contundente demostración que han realizado los dos lanzadores abridores de los Dodgers de Los Ángeles, en este caso Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, es una demostración palpable de que el equipo azul tiene el camino abierto para llegar a la Serie Mundial donde lo tienen todo para revalidar el gallardete que alcanzaron la anterior temporada ante los Yankees de Nueva York.

Los Dodgers con un bullpen completo

Y es que pocas veces en las últimas campañas un conjunto que llega a estas instancias decisivas de la temporada es capaz de presentar un plantel de lanzadores abridores con tan extraordinario nivel, porque ocurre que a estas alturas del campeonato ya los serpentineros se encuentran agotados del duro trajín que significa la temporada regular, además de las Series de Comodín, la Divisional y ahora la de Campeonato.

Los Cerveceros habían castigado a Yamamoto en la fase regular en dos tercios de entrada en su salida más corta como lanzador abridor en las Grandes Ligas.

Pero la noche del martes fue realmente un verdadero coloso de la lomita al permitir apenas tres imparables con siete ponches, un solo boleto otorgado y lo más impresionante fue que lanzó las nueve entradas.

Así quedó listo para llegar a la Serie Mundial con ese mismo ánimo y potencia en el brazo, ya sea contra los Marineros de Seattle, un equipo que también parece embalado a lograr el boleto o los Azulejos de Toronto, que todavía tiene como voltear la página de dos derrotas en los juegos restantes en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

No podemos dejar fuera el enorme trabajo que desarrolló en el primer encuentro Blake Snell, quien se dio el lujo de lanzar ocho entradas con un solo imparable aceptado, mientras recetó 10 ponches para llevarse una victoria apoteósica por 2-1, a pesar de una salida mala del taponero japonés Rocky Sazaki, quien permitió la única carrera de Milwaukee y ratificó que todavía no está a punto para esta recta final, luego de la lesión en su brazo derecho que lo mantuvo fuera casi toda la campaña.

Y si de ofensiva se trata los Dodgers con Teoscar Hernández, Max Munci, Freddie Freeman, Will Smith, Tommy Edman han desbordado con sus batazos a los lanzadores del conjunto lupuloso, notándose, sin embargo, el bajo rendimiento que ha tenido en estas instancias la superestrella Shohei Ohtani.

De los Cerveceros solo queda rescatar en esta Serie de Campeonato el poder del venezolano Jackson Chourio, al despachar su segundo jonrón de los playoffs y ese fue justamente contra Yamamoto para evitar el blanqueo.

Vuelve la pelea

Ahora en el Dodgers Stadium de los Dodgers, regresa esta noche la Serie de Campeonato. El equipo de casa tratará de mantener la supremacía para lo que parece serán los dos con dos juegos finales con sus ases del montículo Tyler Glasnow y para intentar la barrida en cuatro juegos estará Shohei Ohtani.

Los toleteros de los Cerveceros, que no han podido ante la soberbia demostración de los lanzadores del equipo azul, no han designado a su lanzador para esta noche y menos para mañana viernes.

Nelson Contreras | Cuenta X: @nelsonorinoco