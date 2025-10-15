MLB: Dodgers anuncian a sus lanzadores para el Juego 3 y 4 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, anunció oficialmente que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani serán los abridores para los Juegos 3 y 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Cerveceros de Milwaukee. La serie, que se encuentra en su punto medio, se trasladará esta semana al Dodger Stadium, donde el equipo angelino buscará repetir su presencia en la Serie Mundial.

Glasnow apunta al Juego 7 como posible carta decisiva

Roberts también adelantó que Glasnow está proyectado para lanzar en un hipotético Juego 7, en caso de que la serie se extienda al máximo. El derecho viene de una actuación dominante en el Juego 4 de la Serie Divisional (NLDS) ante los Filis de Filadelfia, donde ponchó a ocho bateadores en seis entradas sin permitir carreras, asegurando el pase de los Dodgers a la NLCS.

Ohtani podría reforzar el bullpen en caso de emergencia

Shohei Ohtani, quien abrió el Juego 1 de la NLDS con nueve ponches en seis sólidos episodios, será el encargado de iniciar el Juego 4 frente a Milwaukee. Además, Roberts dejó abierta la posibilidad de que el astro japonés esté disponible como relevista en el Juego 7, dependiendo de las circunstancias del encuentro y su recuperación física.

La dupla estelar busca llevar a los Dodgers a la Serie Mundial

La combinación de Glasnow y Ohtani representa una de las armas más potentes en la rotación de los Dodgers, que confían en su talento para frenar la ofensiva de los Cerveceros y avanzar a la Serie Mundial.