MLB: Así será el duelo monticular para el Juego 2 de la NLCS (+Info)

El japonés Yoshinobu Yamamoto será el encargado de abrir el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) por los Dodgers de Los Ángeles, enfrentando a los Cerveceros de Milwaukee este martes. El derecho subirá al montículo por tercera vez en la postemporada, con un desempeño acumulado de 10.2 innings en los que ha permitido tres carreras, 10 hits y tres boletos, además de ponchar a 11 rivales.

Sin embargo, su antecedente más reciente ante Milwaukee no fue alentador. El pasado 7 de julio, Yamamoto enfrentó a los Cerveceros en calidad de visitante y apenas logró sacar dos outs antes de ser retirado del juego, tras permitir cinco carreras (tres limpias), cuatro hits y dos bases por bolas.

Peralta, sólido en octubre y con historial ante Dodgers

Por parte de Milwaukee, el abridor será Freddy Peralta, quien también hará su tercera aparición en los playoffs. El derecho ha lanzado 9.2 innings en esta postemporada, permitiendo cinco carreras, siete hits y cinco boletos, con una destacada cifra de 15 ponches. Su capacidad para generar swings fallidos será clave ante una ofensiva de los Dodgers que ha mostrado altibajos.

Durante la temporada regular, Peralta enfrentó a Los Ángeles en dos ocasiones, acumulando 11 innings en los que permitió cuatro carreras. Aunque no fue dominante, logró mantener a raya a una alineación peligrosa, lo que le da confianza para este nuevo reto en casa.

La ofensiva de Milwaukee espera despertar luego de ser adormecida durante ocho episodios por Blake Snell durante el juego 1. Perder hoy significaría viajar al Dodger Stadium con la serie abajo 0-2 lo que complicaría mucho sus aspiraciones de Serie Mundial.