MLB: Conoce al nuevo coach de bateo de los Mets para 2026

Los Mets de Nueva York han confirmado un movimiento clave en su cuerpo técnico de cara a la temporada 2026: Jeff Albert, actual director de desarrollo de bateo, será promovido al staff de Grandes Ligas como coach de bateo principal. Esta decisión llega tras la salida de Jeremy Barnes y Eric Chavez, quienes fueron desvinculados al finalizar la campaña 2025.

Albert, de 44 años, asumirá el liderazgo en el área ofensiva del equipo, en un intento por revitalizar el rendimiento al bate de la organización. Se espera además la incorporación de un segundo coach de bateo que trabajará junto a él.

Trayectoria de Jeff Albert: Astros, Cardenales y ahora Mets

Jeff Albert se unió a los Mets en 2023 como parte del equipo de desarrollo, luego de desempeñarse en roles similares con los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis. Su experiencia en organizaciones reconocidas por su enfoque avanzado en análisis de datos y biomecánica lo posiciona como una figura clave para modernizar el sistema ofensivo de los Mets.

Aunque su carrera como jugador profesional fue breve (con participaciones en ligas independientes como la Frontier League en 2003, tres hits en 18 turnos) y la American Association en 2006 (0 hits en cuatro turnos), Albert ha construido una reputación sólida como instructor y estratega.

Los Mets terminaron con el noveno bateo colectivo en la Liga Nacional (.249) y con la cuarta mayor cantidad de extrabases con 505. La promoción de Jeff Albert responde a la necesidad de los neoyorquinos de mejorar su producción ofensiva, tras una temporada marcada por inconsistencias en el plato.