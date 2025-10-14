Nueva York alcanza récord de días sin campeonatos en las principales ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York, una de las ciudades con más historia deportiva en Estados Unidos, cumple 5,000 días sin celebrar un campeonato en alguna de las grandes ligas: NFL, NBA, MLB o NHL. Más de 13 años han pasado desde la última vez que un equipo de la Gran Manzana levantó un trofeo, y los fanáticos sienten que la espera se ha hecho interminable. A pesar de la pasión y la lealtad de los seguidores, la sequía continúa, manteniendo a la ciudad en un estado de ansiosa expectativa.

MLB: Yankees y Mets en busca de la gloria

En el beisbol, los Yankees y los Mets han tenido sus momentos, pero ninguno ha logrado conquistar la Serie Mundial en más de una década. Los Yankees, con su rica historia de campeonatos, no levantan el trofeo desde 2009, mientras que los Mets, que llegaron a la Serie Mundial en 2015, no han podido cumplir el sueño de sus seguidores. La espera por un título parece eterna, pero la pasión de los fanáticos sigue intacta.

NBA: Knicks y Nets aún fuera de la cima

En el baloncesto, los Knicks de Nueva York han luchado por regresar a la cima, sin poder alcanzar las Finales de la NBA desde 1999. Por su parte, los Nets de Brooklyn han mostrado destellos de potencial, pero tampoco han logrado romper la maldición que persigue a los equipos de la ciudad. Cada temporada trae esperanza renovada, aunque los títulos sigan siendo esquivos.

NHL y NFL: Stanley Cup y Super Bowl fuera de alcance

En el hockey, los Rangers y los Islanders han tenido oportunidades, pero el Stanley Cup sigue siendo esquivo; los Rangers no ganan desde 1994. En el fútbol americano, los Giants levantaron el Super Bowl en 2012, pero desde entonces la consistencia ha sido difícil de mantener, mientras que los Jets siguen buscando su identidad ganadora. A pesar de todo, los fanáticos continúan llenando estadios y apoyando a sus equipos con la convicción de que la próxima gran celebración podría estar a la vuelta de la esquina.