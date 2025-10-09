¿Cuántas eliminaciones tienen en playoffs los Yankees de Nueva York desde el título del 2009?

Suscríbete a nuestros canales

Ya es oficial. Los Yankees de Nueva York se despidieron de la temporada 2025 luego de cuatro presentaciones que dejaron mucho que desear en la Serie Divisional, donde los Azulejos de Toronto desplegaron un gran juego de pelota de principio a fin.

Durante la noche de este miércoles, los neoyorquinos se presentaron ante su gente en el Yankee Stadium con la misión de mantenerse con vida en los playoffs. Sin embargo, los canadienses estuvieron prácticamente intratables tras imponerse por 5 a 2 y así avanzar ellos a la Serie de Campeonato.

¿Un nuevo fracaso para los Yankees en playoffs?

Para nadie es un secreto que, temporada tras temporada, el nombre de los Yankees de Nueva York siempre resalta entre los principales candidatos a ganar la Serie Mundial. El detalle es que del dicho al hecho siempre hay un largo trecho.

Como muchos recordarán, la última vez que los del Bronx conquistaron la cima de las Grandes Ligas fue en 2009, esto luego de dejar en el camino a los Mellizos de Minnesota, en la Serie Divisional; a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, en la Serie de Campeonato; y a los Phillies de Filadelfia, en la Serie Mundial.

Desde entonces, el desempeño de los Yankees en los playoffs no ha sido el esperado por muchos, aunque siempre han estado presentes con las excepciones de las temporadas 2013, 2014, 2016 y 2023.

Historial de los Yankees de Nueva York desde el título de 2009