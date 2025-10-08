Astros ratifican a su mánager y gerente para la temporada 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de la gerencia y el banquillo de los Astros de Houston había sido motivo de especulación en las últimas semanas, especialmente tras la primera campaña del equipo sin llegar a los Playoffs desde 2016. Los aficionados se preguntaban si Dana Brown, gerente general, y Joe Espada, mánager, continuarían al frente del club en un año que promete ser clave para la reorganización del equipo.

Houston busca estabilidad de cara a la temporada 2026

La incertidumbre terminó el martes, según informó Brian McTaggart, ya que Dana Brown y Joe Espada regresarán a sus roles con Houston para la temporada 2026, asegurando continuidad en la dirección del equipo.

Brown completó recientemente su tercera temporada como gerente general, mientras que Espada finalizó su segunda campaña como manager, tras seis años como coach de banca. Bajo su liderazgo, los Astros buscarán recuperar la consistencia perdida este año, en el que finalizaron con marca de 87-75 y quedaron fuera del Comodín ante Tigres de Detroit. El dirigente boricua, quien ascendió de coach a manager en 2023, tiene un registro de 175-148 y se proclamó campeón de la División Oeste de la Liga Americana en 2024.

El equipo enfrentará un invierno crucial para reforzar su roster. Con el abridor dominicano Framber Valdez como agente libre, la gerencia también evaluará la posibilidad de retener al receptor Víctor Caratini y buscar nuevas piezas en el pitcheo abridor y la defensa de posición.

Además, el manager planea involucrar a líderes clave como el tercera base boricua Carlos Correa, recientemente regresado de los Mellizos de Minnesota, en la planificación de la pretemporada y la toma de decisiones sobre el personal.

Récord de Joe Espada con los Astros

Joe Espada ha demostrado ser un mánager capaz de mantener a los Astros de Houston competitivos durante la temporada regular, acumulando 175 victorias y 148 derrotas en sus dos primeros años y conquistando la División Oeste en 2024 con marca de 88-73, mientras que en 2025 cerró con 87-75; sin embargo, ese éxito no se ha reflejado en la Postemporada, donde el equipo solo ha disputado dos juegos bajo su mando y fue eliminado sin victorias, dejando claro que su próximo desafío será convertir la consistencia de la temporada regular en resultados concretos cuando más importa.

Por su parte, Dana Brown asumió como gerente general en enero de 2023, solo unos meses después de que los Astros levantaran la Serie Mundial. Su incorporación representó el comienzo de una nueva etapa en la organización, con el objetivo de mantener al equipo como contendiente mientras preservaba la esencia ganadora que lo había caracterizado en los últimos años.