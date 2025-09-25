MLB: Carlos Correa envía mensaje a la afición de Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Correa es uno de las grandes estrellas recientes de Astros de Houston. Los texanos no dependen de sí mismos para lograr el pase a la postemporada 2025 de Grandes Ligas por sus pésimos resultados. Situación que el boricua critica y envía sentido mensaje a la afición.

Correa habló con la firmeza que lo caracteriza, no se mordió la lengua y reconoció que el equipo está mal: "Estoy seguro de que nuestros aficionados están frustrados. Estamos muy frustrados de cómo hemos jugado. No ha terminado, así que tenemos que seguir luchando".

Carlos además, reconoció que la única salida es ganar los 4 juegos que restan en el calendario: "Tenemos que luchar hasta el final, y eso es precisamente lo que vamos a hacer". Astros perdió el liderato del Oeste con una barrida que los dejó muy golpeados de cara al final de año.

Astros pierde la división tras barrida de Marineros de Seattle

Astros de Houston perdió la División Oeste tras ser barrido por Marineros de Seattle. No fue solo las derrotas, significó un cambió generacional y de dominio en la División. Astros necesita un giro de 360° para darle la vuelta a unos Marineros blindados por los próximos 5 años.

Solo hace falta ver el lineup de Seattle para entender que es un equipo pensado para liderar por mucho tiempo. Es un proyecto a largo plazo y este 2025 se está empezando a materializar lo que han trabajado. Se ven fuertes ofensivamente y a nivel de pitcheo cuentan con un talento impresionante.

Julio Rodríguez, Cal Raleigh, Eugenio Suárez, entre otros peloteros son los causante del gran momento ofensivo del equipo. Sin embargo, su pitcheo puede dominar la Americana por mucho tiempo: Bryan Woo, Luis Castillo, George Kirby, entre otros pueden alcanzar las 15 victorias cada uno.