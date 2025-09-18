MLB: Luis Castillo dictó cátedra y Marineros igualó el Oeste (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Castillo volvió a demostrar por qué es uno de los pilares de la rotación de los Marineros de Seattle. El derecho dominicano lanzó seis entradas en blanco, permitiendo apenas tres sencillos sin otorgar boletos, para liderar la victoria 2-0 sobre los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium. Con esta actuación, Castillo mejoró su récord a 10-8 en la temporada, bajando su efectividad a 3.63 y consolidando su tercera salida de calidad consecutiva.

El veterano de 32 años enfrentó su único momento de apremio en el segundo episodio, cuando Salvador Pérez y Adam Frazier conectaron hits consecutivos. Sin embargo, Castillo respondió con temple y retiró a los siguientes dos bateadores sin mayores complicaciones. Su dominio fue tal que retiró en orden a los Reales en cuatro de los seis innings que trabajó, utilizando apenas 84 lanzamientos.

Polanco y Crawford respaldan ofensiva mínima pero efectiva

Seattle tomó ventaja temprano gracias a un doblete impulsor de Jorge Polanco en el segundo capítulo. El quisqueyano sigue encendido en septiembre, con promedio de .370, 11 dobles y 10 carreras impulsadas. Aunque el abridor de Kansas City, Stephen Kolek, mantuvo a raya a los Marineros durante 7.1 entradas, la joya de Castillo fue suficiente para preservar la mínima diferencia.

En el octavo inning, una revisión arbitral cambió el rumbo del juego. Un error de fildeo de Michael Massey permitió extender la entrada, y J.P. Crawford aprovechó con un doble productor al jardín derecho que selló el marcador.

Relevo latinoamericano cierra la décima blanqueada del año

El bullpen de Seattle estuvo impecable. El venezolano Eduard Bazardo, el estadounidense Gabe Speier y el mexicano Andrés Muñoz se combinaron para cerrar el juego sin permitir libertades, asegurando la décima blanqueada del equipo en la campaña.

Con récord de 84-69, los Marineros ahora comparten la cima de la División Oeste de la Liga Americana con los Astros de Houston. Ambos equipos se enfrentarán en una serie crucial que inicia el viernes en el Daikin Park, jugándose la clasificación a la postemporada y la lucha por el título divisional, algo que Seattle no conquista desde su histórica campaña de 116 victorias en 2001.