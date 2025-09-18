MLB: Los Dodgers van por este venezolano en la agencia libre (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada muerta de la MLB promete movimientos impactantes, y uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza es el del venezolano Robert Suárez. El relevista de los Padres de San Diego, ha sido vinculado como posible refuerzo de los Dodgers de Los Ángeles para la próxima campaña.

Según reportes recientes del periodista Jon Heyman, los Dodgers figuran entre los principales destinos para Suárez una vez que se convierta en agente libre este invierno.

Suárez vs Dodgers: duelos cargados de tensión

Durante 2025, Robert Suárez enfrento a los azules en cinco oportunidades, dejando efectividad de 7.36, marca de 0-2, cinco ponches y un rescate.

A pesar de estos altibajos, la gerencia de los Dodgers parece valorar su experiencia y su perfil competitivo. Suárez, quien ha sido llamado al Juego de Estrellas en las dos últimas temporadas es pieza clave en el bullpen de San Diego y podría aportar profundidad y versatilidad a una rotación que busca consolidarse como la mejor de la Liga Nacional.

¿Encajaría Suárez en el esquema de los Dodgers?

La llegada de Suárez a Los Ángeles tendría sentido. Los Dodgers han enfrentado problemas con su relevo en momentos decisivos, y contar con un brazo probado como el del venezolano podría ser la diferencia entre una buena temporada y una campaña de campeonato.

Además, su presencia fortalecería el vínculo latinoamericano dentro del clubhouse, algo que la organización ha cultivado con éxito en los últimos años. Con su contrato actual llegando a su fin, todo apunta a que Robert Suárez será uno de los nombres más codiciados en el mercado de invierno.