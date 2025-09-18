MLB: Anthony Santander pegó segundo cuadrangular en Triple A

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Santander, jardinero venezolano de los Azulejos de Toronto, está dando de qué hablar en su proceso de rehabilitación con los Buffalo Bisons, filial Triple A del equipo canadiense. En el juego de este jueves, Santander conectó un jonrón monumental bateando desde el lado derecho, demostrando que su poder sigue intacto pese a su reciente ausencia en Grandes Ligas.

Un batazo con velocidad de salida de élite

El cuadrangular de Santander no fue uno cualquiera. La pelota salió disparada con una velocidad de salida de 111.5 millas por hora, una cifra que lo coloca en el rango de los mejores sluggers de las Mayores. Este tipo de contacto no solo evidencia su fuerza, sino también su timing y mecánica refinada, aspectos clave en su recuperación. El criollo tardó 41 segundos en recorrer las almohadillas luego de la conexión.

Santander busca retomar su lugar en Toronto

Con una temporada 2025 marcada por lesiones y altibajos, Anthony Santander busca recuperar su ritmo y aportar nuevamente en la alineación de los Azulejos de cara a la postemporada. Su actuación en Triple A deja ver al cuerpo técnico que ya está listo para regresar al equipo grande.