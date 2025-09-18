MLB: Boston sigue sin tener fecha de regreso de este venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston, Wilyer Abreu, no viajará con el equipo a Tampa este jueves, según confirmó el mánager Alex Cora. Aunque se esperaba que su regreso estuviera cerca, el pelotero venezolano aún no ha superado completamente la distensión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera de acción desde el 17 de agosto.

Abreu realizará un entrenamiento matutino este viernes en Fenway Park, donde correrá las bases y evaluará su condición física. Si todo marcha bien, podría volar por cuenta propia para reunirse con el equipo durante el fin de semana, ya sea el sábado o el domingo. Sin embargo, su reincorporación sigue siendo incierta, y los patirrojos no han ofrecido una fecha definitiva para su activación.

Un mes fuera y una ofensiva que lo extraña

La ausencia de Abreu se ha sentido en la alineación de Boston. Antes de su lesión, el oriundo de Maracaibo bateaba para .253 con 22 cuadrangulares y 69 carreras impulsadas en 108 juegos, siendo uno de los pilares ofensivos del equipo. Además, su defensa en el jardín derecho ha sido destacada, ganando el Guante de Oro en su temporada de novato.

Con solo 10 juegos restantes en la temporada regular, los Medias Rojas enfrentan una recta final crucial en su lucha por un cupo en la postemporada. El equipo ocupa actualmente el segundo puesto del comodín en la Liga Americana, pero ha sufrido una baja de rendimiento ofensivo desde la salida de Abreu y Roman Anthony, también lesionado.