MLB: Juan Soto se une a dos leyendas en esta estadística (+Dato)

El jardinero dominicano Juan Soto ha escrito su nombre con letras doradas en los libros de historia de las Grandes Ligas. En su primera temporada con los Mets de Nueva York, Soto logró una combinación estadística que solo dos leyendas habían alcanzado antes: Barry Bonds y Jeff Bagwell. Con 41 cuadrangulares, 32 bases robadas y 118 boletos recibidos, Soto se convirtió en el tercer jugador en la historia en registrar una temporada con estas características.

Un club exclusivo de poder, velocidad y disciplina

La hazaña de Soto no solo destaca por su poder ofensivo, sino por la versatilidad que representa. Alcanzar 40 jonrones, robar 30 bases, anotar más de 100 carreras, impulsar más de 100 y recibir más de 100 boletos en una misma campaña es una muestra de dominio total en el plato. Antes de él, solo Barry Bonds (1996 y 1997) y Jeff Bagwell (1997 y 1999) habían logrado esta combinación de estadísticas, lo que subraya la magnitud del logro.

A sus 26 años, Juan Soto ha demostrado que vale cada dólar de su contrato récord con los Mets. Su primer año en Queens lo está metiendo como serio contendiente al Jugador Más Valioso. Además, es el primer jugador en la historia en conectar 40 jonrones en temporadas consecutivas para los Yankees y los Mets, consolidando su legado en ambas franquicias neoyorquinas.