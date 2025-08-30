MLB: Carlos Correa revive su mejor versión en su regreso a Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Correa fue uno de los grandes pilares del momento más laureado de Astros de Houston. Su regreso causó mucha polémica, pero su rendimiento apagó todas las críticas. El boricua desde que volvió a Texas está mostrando un ritmo de competición digno de postemporada.

Correa volvió a jugar con Astros el primero de agosto y desde ese momento ha registrado números sensacionales. .320 de promedio con 31 hits, 13 impulsadas y 11 boletos. Si el boricua mantiene ese ritmo será difícil no convertirse en el factor X del equipo de cara a un lugar en la Serie Mundial.

El juego de Carlos se ha potenciado tanto desde su llegada Houston que es top 5 en promedio en agosto en Liga Americana. También es top 3 en hits, lo que indica el gran ritmo que ha mantenido durante el mes y entrará en septiembre con un ritmo de postemporada en un año clave.

Números de Carlos Correa con Astros de Houston en 2025

Carlos Correa comenzó la temporada con Mellizos de Minnesota mostrando un rendimiento con altibajos. Hoy con Astros de Houston muestra todo su potencial, respirando: consistencia, poder y contacto oportuno. El boricua es clave del equipo en ambos lados del terreno.

Números de Carlos Correa con Astros

- 25 juegos, 97 turnos, 12 anotadas, 31 hits, 3 dobles, 3 jonrones, 13 impulsadas, 11 boletos, 17 ponches, .320 promedio, .389 OBP, .443 SLG, .832 OPS

Carlos Correa: el talento que nunca debió salir de casa

Volver a casa no es un gesto emocional, también puede ser un impulso en todo sentido. Carlos Correa lo confirma con un rendimiento superlativo desde que volvió a vestir el uniforme texano. Cuando el talento se reencuentra con su origen, el impacto no tarda en llegar.