Cristian Javier lanza no hitter de seis entradas en victoria de Astros (+Detalles)

El derecho dominicano de los Astros de Houston, Cristian Javier, terminó este viernes sin decisión en la victoria de los Astros sobre Los Ángeles Angels. Compromiso que se llevó a cabo en el Daikin Park, casa del conjunto sideral, ante 33.841 aficionados.

Javier fue activado el pasado 11 de agosto de la lista de lesionados, tras más de un año sin actividad, después de someterse a cirugía Tommy John.

La actuación de Javier

El serpentinero trabajó por espacio de seis entradas en las que no permitió imparables ni carreras, otorgó tres boletos y ponchó a seis. Durante su actuación, Javier realizó 85 pitcheos, 51 de ellos en la zona de strike y 34 malos.

Cristian Javier utilizó su recta en 45 oportunidades, 16 veces el sweeper, 11 curvas de nudillos, nueve sinkers y cuatro veces el cambio de velocidad; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 75 y las 95 millas por hora.

Los números de Javier

Tras su vuelta, Cristian Javier tiene marca de una victoria y una derrota con una efectividad de 3.38 en cuatro aperturas; ha permitido cuatro imparables, seis carreras limpias, un jonrón, ha otorgado nueve boletos y ha ponchado a 16:

A lo largo de cinco campañas en la MLB, posee registro de 34 victorias y 19 derrotas en 86 aperturas. Además de dos juegos salvados.