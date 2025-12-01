Reaparece el dueño del Miss Universo en medio de acusaciones por tráfico

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, vuelve a la palestra luego de que se dieran a conocer las tremendas acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Demostrando que sigue contento con el triunfo de Fátima Bosch, el empresario dirigió la atención a la reina.

Supuestamente implicado en una causa penal por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas, huachicol y lavado de dinero, Rocha decidió romper el silencio con un gesto que deja claro que, su único fin al menos públicamente, es mantener intacta la imagen del polémico concurso.

¿Qué le atribuye la FGR al dueño del Miss Universo?

Tras una denuncia anónima presentada en 2024, la investigación se activó y la FGR libró una orden de aprehensión contra Rocha, supuesto miembro de una red criminal que, según las autoridades, operaba desde Guatemala hacia México.

Se le acusa de liderar una estructura que traficaba hidrocarburos robados (huachicol), armas de alto calibre ocultas en cargamentos de ropa y “fayuca”, además de lavar dinero por medio de empresas fachada, entre ellas la supuesta empresa energética que controlaba.

El caso indica que la red habría suministrado armas a organizaciones delictivas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito y otros grupos involucrados en el narcotráfico. También habría implicado sobornos, filtraciones institucionales y complicidades dentro de la Policía y la fiscalía especializada.

El pronunciamiento de Raúl Rocha

En sus historias de Instagram, el azteca compartió un video institucional del certamen donde aparece la ganadora recién coronada realizando un acto protocolario en el altar de la reina madre Sirikit a quien le dejó un collar de perlas y se arrodilló en el Gran Palacio de Bagkok.

“Honrando su legado y presentando respeto, en memoria de su majestad, la reina madre de Tailandia. Que su bondad y gracia perduren”, escribió, también para promover todas las actividades que está realizando la representante mexicana por Tailandia.

Desde entonces, el azteca ha compartido solo publicaciones relacionadas con la joven mexicana, quien se encuentra en Nueva York.

Las dudas sobre el Miss Universo

El escándalo no se limita al mundo criminal, pues, el vínculo de Rocha con Miss Universo pone en jaque la reputación del certamen. La coronación de Fátima Bosch desató denuncias de favoritismo, manipulaciones en los resultados y cuestionamientos éticos.

La controversia escaló aún más tras la renuncia de varios jueces internacionales antes de la final, quienes denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de selección y las acusaciones de que la red criminal de Rocha habría influido en decisiones dentro del certamen.