Mbappé manda contundente mensaje al Real Madrid tras empate contra Girona

La situación del Real Madrid en La Liga comienza a ser delicada después de dejar pasar puntos por tercer partido consecutivo. Los merengues igualaron a un gol contra Girona en Estadio Montilivi, con Kylian Mbappé como salvavidas gracias a un tanto de penal en la parte complementaria.

Fue un empate más que doloroso para la Casa Blanca, quienes vieron como el Barcelona les arrebató la cima en la presente temporada luego de que estos vencieran 3-1 al Alavés en el Spotify Camp Nou. Los blancos vivieron una semana complicada después de vencer con los justo (4-3) a Olympiacos en la UEFA Champions League, precisamente con cuatro goles de Mbappé, que se ha consagrado como la principal figura del equipo en la actual edición.

El delantero está mostrando su mejor versión en la presente temporada, a diferencia a lo que fue un primer año con el Real Madrid. El atacante francés ha tomado la batuta a punta de goles, consolidándose como el goleador de La Liga con 14 goles y en Champions con nueve dianas.

Mbappé autocrítico tras el mal momento del Real Madrid

Después del amargo empate ante el Girona, el francés se pronunció en redes sociales sobre el momento que viven los madridistas, a modo de crítica constructiva, dejando entender que todavía falta mucho camino por recorrer en la presente temporada.

"Ese no es para nada el resultado que queríamos. Pero la liga sigue en marcha y es muy larga. Necesitamos cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", expresó en una historia en su cuenta de Instagram.

El delantero la oportunidad de darle nuevamente la victoria al Real Madrid, ya que le anularon un gol en el minuto 40' del partido. Luego de eso, la superestrella logró su revancha desde el punto penal para llegar a 23 anotaciones y tres asistencias en 19 partidos.