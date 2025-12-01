Rodrygo iguala la peor marca histórica del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo es uno de los atacantes más importantes de la historia reciente del Real Madrid. Sin embargo, en la actualidad no está pasando por su mejor momento y se nota por su poca contribución en el juego del equipo blanco. De hecho, igualó la peor marca histórica en el equipo.

El brasileño entra poco en juego con el esquema de Xabi Alonso, pero tampoco está siendo un revulsivo importante. Lleva 434 minutos repartidos en 15 encuentros (12 de LaLiga y 3 en Champions League) donde no ha logrado marcar, acumulando un registro negativo histórico.

Rodrygo Goes igualó la peor racha sin marcar para un delantero del Real Madrid. Acumula 30 partidos sin marcar. alcanzando el registro de Mariano Díaz, pero superandolo en minutos disputados (1.339 minutos). Esto no solo deja en evidencia al brasileño, también el rendimiento actual del club.

¿Por qué Rodrygo perdió protagonismo en el Real Madrid?

Rodrygo prácticamente desde que firmó con el Real Madrid se convirtió en figura determinante del equipo. Sus goles en Champions League y en LaLiga lo catapultaron a un lugar de honor dentro del once de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti. Ahora con Xabi Alonso ha perdido protagonismo.

Una de las principales razones para perder un lugar en el once inicial es su negativa a jugar por la banda derecha y por el centro del campo. El insiste en jugar por la izquierda, pero no aporta el desequilibrio que tiene Vinicius Jr; además, de no generar goles ni asistencias.

Por otra parte, ha coqueteado con salir del equipo merengue, elogió en sobremedida el Manchester City de Josep Guardiola y el Liverpool (Jurgen Klopp). Esta situación lo ha llevado a ser el eslabón débil con: Vini - Mbappe - Bellingham convirtiéndose en las figuras del club a nivel de fútbol y marketing.

¿A donde puede ir Rodrygo si su situación no cambia?

La realidad es que Rodrygo tiene un mercado muy fuerte e importante en Inglaterra. La Premier League lo puede convencer de cambiar de aires, pero debe ser a un equipo donde él sea la estrella y pueda asumir roles que no tendrá en el Real Madrid. Esos clubes son: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham o Newcastle.