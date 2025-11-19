Rodrygo elogia a Ancelotti pero refleja su duda frente a Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo Goes tuvo la titularidad con Ancelotti en el once brasileño que enfrentó el amistoso ante Túnez que terminó en empate (1-1). No fue un encuentro histórico para el jugador, pero le sirvió para saber que tiene la confianza de Carletto. El italiano la campaña pasada con el Real Madrid decidió mantenerlo en el banquillo, pero ahora vuelve a estar entre sus favoritos. Así como también estuvo Vini en ese once.

En el panorama de Rodrygo queda ganarse la confianza de Xabi. Quizás e sus un poco más complejo, ya que el tolosarra apostó por él hace poco, sentando incluso a Vini en el banquillo, pero no brilló y cuando le ha tocado venir desde el banquillo, tampoco ha dado muestra de que pueda poner a temblar a alguno de los titulares.

Declaraciones de Rodrygo

Tras finalizar el encuentro, Rodrygo comentó en zona mixta “Solo puedo opinar desde que Ancelotti empezó a convocarme. Tengo buenas sensaciones al ver cómo ha mejorado el equipo y cómo lo hemos dado todo. Ahora tenemos una idea clara de cómo jugar y cómo defender, y eso marca una gran diferencia. Me quedo con una sensación positiva, pero siempre tenemos que ganar y mejorar. No podemos conformarnos con este empate", comentó sobre Ancelotti.

El extremo también habló sobre el Real Madrid ante la falta de minutos con Xabi “No hay mucho que hacer. Tengo que seguir trabajando, esforzándome e intentar ganarme la confianza del entrenador allí, igual que me la he ganado aquí. Creo que solo en los entrenamientos puedo mejorar; él ve mi dedicación y, quién sabe, quizá tenga más oportunidades", añadió.