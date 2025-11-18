Eder Militao prende las alarmas en Brasil y el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Eder Militao atraviesa una grandiosa temporada, después de un par de campañas en las que casi no vio acción por graves lesiones que atravesó y lamentablemente, acaba de prender las alarmas en la selección de Brasil y principalmente en su club, el Real Madrid.

El defensor fue convocado por la oncena verdeamarela, para disputar los amistosos internacionales contra las selecciones de Senegal y Túnez, saliendo hoy nuevamente como titular, tal como ocurrió el pasado 15 de noviembre en el primero de la doble fecha, pero esta vez duró solamente una hora en el campo.

Eder Militao abandonó el duelo por molestias:

Esto debido a que cuando transcurría el minuto 13 del complemento, el zaguero de 27 años tuvo ser atendido por el cuerpo médico y finalmente, salió del encuentro, tras presentar una molestia en su aductor derecho.

Eder viajará a Valdebebas, para realizar los exámenes pertinentes con el personal del Real Madrid, quienes compartirán el resultado de los estudios dentro de 24 horas, para ver si se trata de una lesión mayor.

Así le fue a Brasil en sus choques amistosos:

Los dirigidos por Carlo Ancelotti terminaron cerrando sus dos duelos de manera positiva, aunque de acuerdo a los rivales de esperaban dos triunfos contundentes.

Ante Senegal, los "Cariocas" triunfaron 2-0, pero ante el rival de hoy Túnez, empataron 1-1 y el único tanto fue marcado desde la vía del penalti por Estevao.