Zinedine Zidane está cerca de volver a entrenar ¿Cuál sería su equipo?

Suscríbete a nuestros canales

El futuro del banquillo de la Selección Francesa parece tener un nombre grabado a fuego, Zinedine Zidane.

De acuerdo con el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, el icónico exjugador y exitoso entrenador del Real Madrid es el "claro favorito" para tomar las riendas de "Les Bleus" una vez que finalice el ciclo del actual seleccionador, Didier Deschamps.

Aunque la confirmación oficial aún está pendiente y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se mantiene enfocada en el Mundial de 2026 (donde Deschamps ya anunció que dejará el cargo), la mesa está servida para que "Zizou" comience el próximo capítulo de la selección nacional.

Nada firmado aún

La información subraya un punto crucial que explica la demora en cualquier anuncio formal: el respeto de Zidane hacia su excompañero y actual técnico.

Deschamps, quien ha llevado a Francia a grandes éxitos, incluyendo el título mundial de 2018, no dejará su cargo hasta finales de julio después de la conclusión del Mundial de 2026.

Tanto la FFF como Zidane están alineados en que la prioridad absoluta es el desempeño de la selección en el torneo venidero, dejando la transición del banquillo para el periodo post-Copa del Mundo.

El candidato natural

El deseo de Zinedine Zidane de dirigir a su selección nacional no es un secreto. Él mismo ha expresado en múltiples ocasiones que tomar las riendas de Francia es uno de sus principales objetivos profesionales.

A pesar de haber recibido ofertas de otros clubes de élite, ha mantenido su pausa profesional esperando esta oportunidad. El periodista Romano lo confirma como el "favorito para el próximo capítulo" del fútbol francés.