Zinadine Zidane especula con su posible regreso a los banquillos

Para encontrar esa última imagen de Zinadine Zidane detrás de un banquillo dirigiendo a un equipo hay que tirar de hemeroteca y remontarse al año 2021 cuando estaba al frente del Real Madrid, en una segunda etapa muy convulsa.

Desde ese momento, el estratega francés se ha mantenido en la sombra y alejado un tanto de los medios, así como de lo que todo eso significa, dejando un escepticismo con su vuelta a la acción como entrenador.

En todo ese tiempo los rumores sobre su figura no han faltado en la mesa y a lo largo de esos años muchos han sido los medios que han informado sobre ofertas que han llegado a la acera de 'Zizou'.

Sin embargo, todo lo anterior quedaba en sencillos rumores, hasta estas horas más recientes, cuando fue él mismo el que dejó abierta la posibilidad de regresar muy pronto como estratega.

¿Qué dijo Zinadine Zidane?

El video ya está dando la vuelta al mundo, como era de esperarse, tomando en cuenta la figura del francés en el mundo del fútbol. En la secuencia los periodistas que se le acercan le preguntan directamente: ¿Cuándo te veremos nuevamente en los banquillos?

La sorpresa vino después, cuando justo a esas interrogantes soltó la frase: "Muy pronto", mientras los comunicadores intentaban ahondar en el asunto y él solo se limitaba a expresar: "Sí, sí", sobre su vuelta como DT.

Hay que decir que por los momentos no han surgido nombres de los posibles destinos para 'Zizou', aunque las especulaciones ya van y vienen, entre aquellos que lo sitúan al frente de la selección nacional francesa.

Sobre todo, porque Zinadine Zidane es una leyenda en el combinado y porque la etapa de Deschamps con el equipo nacional absoluto puede estar en sus horas más cuestionadas, a tan punto que se asume que su fin podría ser el Mundial de 2026