Figura del Barcelona pone en duda su futuro: "No sé que será de mí"

El futuro del experimentado delantero polaco Robert Lewandowski en el FC Barcelona ha entrado en una fase de marcada incertidumbre tras las recientes y "duras" declaraciones que el jugador ofreció a la cadena de televisión polaca TVP.

Estas afirmaciones han encendido las alarmas en el entorno azulgrana, sugiriendo que la continuidad del ariete en el club culé está lejos de estar garantizada.

Consultado directamente sobre si contempla una salida del Barcelona, no pudo ofrecer una respuesta concluyente, dejando la puerta abierta a cualquier escenario.

"Es muy difícil responder esta pregunta, porque no sé qué será de mí en dos semanas o meses. Voy a madurar para pensar en qué dirección quiero ir o qué opciones tengo", sentenció el delantero, cuyo contrato con el club finaliza en verano de 2026.

Pérdida de protagonismo

La principal razón detrás de esta meditación sobre su futuro parece radicar en su rol dentro del nuevo esquema del entrenador Hansi Flick. A pesar de su jerarquía, el polaco ha perdido la condición de titular indiscutible que mantuvo en temporadas anteriores.

De hecho, algunos clubes históricos como el AC Milan siguen de cerca la situación de Robert Lewandowski, con la intención de llegar a un acuerdo para sumarlo a su plantilla, ya sea en el mercado invernal o en la siguiente campaña.

Cifras positivas

Es importante destacar que la posible duda sobre su continuidad no se debe a un rendimiento deficiente. A pesar de la rotación y la pérdida de minutos como titular fijo, sus números en la presente temporada siguen siendo positivos:

Ha logrado anotar siete goles en los 12 partidos que ha disputado hasta ahora entre todas las competiciones (UEFA Champions League y LaLiga Española).

Los próximos meses serán cruciales para determinar si el experimentado ariete decide cambiar de aires o si se reafirma su compromiso de cumplir su contrato con el FC Barcelona.