Barcelona contempla un cambio de panorama tras el regreso del parón FIFA

Buenas noticias empiezan a darse en el FC Barcelona durante el parón FIFA para las selecciones nacionales. Justamente, este nuevo aire tiene lugar después de varias semanas complicadas con la enfermería del club, con varios de jugadores afectados por las lesiones.

Ahora, mientras los días han avanzado, el panorama ya está virando a un lado más positivo para Hansi Flick, que podría regresar a la acción a tres de sus piezas más importantes en el once.

Se trata de Raphinha, Joan Garcia y Pedri, todos titulares y que con su ausencia han dejado un notable vacío en cada una de sus zonas. El brasilero, por ejemplo, no estaba en combate desde el 25 de septiembre, después del juego ante el Real Oviedo en el Nuevo Tartiere por una lesión el bíceps femoral del muslo derecho.

Por su parte, el guardameta también contrajo sus percances musculares, mientras que el mediocampista es el más reciente de todos y con el que se quiere tener más paciencia.

¿Cómo avanzan estos tres casos en el Barcelona?

Raphinha ya estará de vuelta a los entrenamientos del equipo a partir del próximo martes 18 de noviembre y se prevé que esté ya en condiciones para ser parte del listado de jugadores para el cotejo contra el Athletic Club Bilbao, programado para el próximo sábado 22.

Mismo escenario tiene García, al que se le espera con mucha urgencia, después de su gran inicio en la temporada defendiendo la valla, que ahora relevó Wojciech Szczęsny.

La situación de Pedri no contempla su presencia contra Bilbao, pero si está en los planes que sea el próximo en retomar la acción en el Barcelona, quizá ya para el compromiso liguero ante el Deportivo Alavés el 29 de noviembre.