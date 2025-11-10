Robert Lewandowski supera récords de estos goleadores históricos

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona derrotó este domingo por un marcador de cuatro goles por dos al Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Balaídos en Galicia, logrando recortar su diferencia con el Real Madrid por LaLiga EA Sports de España.

La gran figura del encuentro fue Robert Lewandowski, quien anotó tres de los cuatro tantos del elenco azulgrana y alcanzó la cifra de 704 goles de por vida, incluyendo su trayectoria en clubes y en la selección polaca.

Debutaría profesionalmente en el Znicz Pruszków, donde facturaría 21 goles. Posteriormente, llegaría al Lech Poznán, donde hizo 41. Esto le valió para firmar con el Borussia Dortmund, donde marcó 103 dianas. En el Bayern Múnich tendría su mejor registro, con 344. Con el Barcelona, ahora tiene 108 goles, mientras que con la selección polaca posee 87.

Goles históricos

De este modo, supera a Erwin Helmchen como el séptimo máximo goleador a nivel histórico. El alemán, quien pasó por clubes como FV Brandenburg Cottbus, Chemnitz y VfB Lübeck, tuvo una marca de 702 goles, aunque, según la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, este habría hecho, al menos, 989 goles.

Asimismo, desde que se encuentra en el Barcelona, Robert Lewandowski posee 108 goles, superando los 107 de Eulogio Martínez. También sobrepasa los 105 de Neymar Jr y Evaristo y se encuentra en la decimosexta posición histórica.