Barcelona recibe buenas noticias sobre Robert Lewandowski

Después de duro golpe (1-2) en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, el Barcelona recibe grandes noticias sobre Robert Lewandowski, quien no fue de la partida en los últimos compromisos por una lesión, incluyendo el "Clásico" de este domingo 26 de octubre.

El delantero polaco, pieza clave en el esquema ofensivo, ha vuelto a ejercitarse junto a sus compañeros esta mañana en la Ciudad Deportiva, mostrando buenas sensaciones físicas y una gran motivación por recuperar su mejor nivel cuanto antes.

Según reporte del periodista Carlos Monfort, el experimentado atacante ya se encuentra en los entrenamientos del conjunto blaugrana y apunta a estar de regreso el próximo fin de semana, cuando el equipo enfrente al Elche, correspondiente a la undécima jornada de La Liga.

Barcelona cerca de recuperar a Robert Lewandowski

El polaco ha estado marginado de los campos desde la derrota del Barça ante el Sevilla (4-1), el pasado 5 de octubre. La figura destaca como la principal carta de gol de Hansi Flick, con cuatro goles convertidos en los primeros siete compromisos de la presente temporada.

Para el entrenador azulgrana, su regreso supone un impulso importante de cara a los próximos compromisos. La misión de Lewa es clara: estar disponible lo antes posible para ayudar al equipo a retomar la senda del triunfo y aportar su habitual olfato goleador. El técnico confía en que el ‘9’ pueda reincorporarse plenamente a la dinámica de partidos en los próximos días, reforzando así un ataque que ha echado de menos su liderazgo y eficacia en el área.

La recuperación de Robert Lewandowski representa una gran noticia para los azulgranas, que se alejaron a cinco puntos del liderato en la liga española luego de ceder dos goles por uno contra los merengues como visitante.