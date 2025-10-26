Con tangana y burlas a Lamine Yamal termina El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se sacudió el yugo reciente que tenía el FC Barcelona en El Clásico del fútbol español, y de la mano de actuaciones formidables de Jude Bellingham, Kylian Mbappe y Vinicius Jr., el conjunto merengue se hizo fuerte en casa, para derrotar al conjunto catalán y afianzarse en el liderato de LaLiga de España.

Los madridistas se impusieron en un partido que tuvo de todo. Dos penales (uno anulado y otro atajado), goles excepcionales, una tarjeta roja y hasta una tangana, fueron los ingredientes que le añadieron emoción a este compromiso.

Especialmente tensa fue la fuerte y multitudinaria discusión que se encendió entre miembros de ambos equipos en par de ocasiones. Primero, en el minuto 90, luego de la expulsión de Pedri; posteriormente, al final del partido, cuando los jugadores del Real Madrid, sin piedad alguna, le recordaron a Lamine Yamal sus palabras en la previa.

Polémica pelea al final del Clásico

"En el Real Madrid roban, se quejan...", declaró Vinicius Jr. en la semana previa al Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, palabras que sin duda encendieron al ambiente. Al culminar el partido, con victoria merengue, los jugadores madridistas le hicieron saber a Yamal que no habían olvidado su frase.

Justo cuando el árbitro pitó el final, Dani Carvajal se dirigió directamente a Lamine Yamal, para hacerle un gesto con las manos en el que le pedía que "hablara ahora". Justo ahí, una tángana se armó entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. En este intercambio, Vinicius Jr. también le dedicó algunas palabras a Yamal, e incluso casi se le va encima. Sin duda, un final tenso y característico de un partido con tanta rivalidad como este.