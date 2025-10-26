Fútbol español

Mbappé falla un polémico penal en el clásico

Kylian Mbappé no pudo concretar un gol a balón parado frente a la parada de Szczęsny. 

Por

Oriana Garcia
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 12:42 pm
El segundo tiempo del clásico español comienza con polémica tras un penal para el Real Madrid, qie terminaría fallando el francés Kylian Mbappé. 
 

El jugador Eric cayó en el césped en una jugada peleada ante Jude Bellingham, y la mano rozó la pelota. Eñ una jugada de interpretación que terminó en penal favorable para los blancos. 

Mbappé falla el penal 


Con la oportunidad de sacar mayor ventaja en el marcador ante el Barcelona, Kylian Mbappé no puede concretar frente a la parada de Szczęsny. 

