Mbappé falla un polémico penal en el clásico

El segundo tiempo del clásico español comienza con polémica tras un penal para el Real Madrid, qie terminaría fallando el francés Kylian Mbappé.



El jugador Eric cayó en el césped en una jugada peleada ante Jude Bellingham, y la mano rozó la pelota. Eñ una jugada de interpretación que terminó en penal favorable para los blancos.

Mbappé falla el penal



Con la oportunidad de sacar mayor ventaja en el marcador ante el Barcelona, Kylian Mbappé no puede concretar frente a la parada de Szczęsny.