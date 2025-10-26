Vinicius Jr. sale furioso luego de ser cambiado en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Pequeño momento de tensión el que se vivió en el banquillo del Real Madrid en el minuto 71. Con el marcador 2-1 en favor del conjunto merengue, el entrenador madridista, Xabi Alonso, decidió mover su banquillo de suplentes, para darle ingreso al brasileño Rodrygo. Sin embargo, el sacrificado fue Vinicius Jr., quien no dudo en mostrar su descontento.

"Yo, yo, yo", gritó en reiteradas ocasiones el camiseta número siete del conjunto local, quien ciertamente estaba teniendo una gran actuación ante el cuadro catalán. Acto seguido, el extremo se retiró de la cancha, para irse directamente a los vestuarios, y dejarle bien en claro al mundo entero que no compartió la decisión de Xabi Alonso de sacarlo del rectángulo.

Durante sus 71 minutos en el campo, Vinicius Jr. completó cinco regates en seis intentos, y además, participó de manera sobresaliente en el segundo gol del conjunto merengue, al realizar un bonito desborde por su banda, que concluyó en un segundo centro y en el posterior gol de Jude Bellingham, para poner el 2-1 en favor del Real Madrid.