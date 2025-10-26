Las palabras de Lamine Yamal quedaron en nada: así fue su pobre partido contra el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El primer Clásico español de la temporada dejó mucho que analizar y allí destaca la figura de un Lamine Yamal que se encargó de prender la mecha del partido desde antes con algunas declaraciones. El Real Madrid se impuso por marcador de 2-1 contra el Barcelona y el delantero español no hizo demasiado para evitar la caída de los suyos.

Las polémicas y la pubalgia parecen alejar a Lamine Yamal de su mejor rendimiento, o al menos del que el mundo pudo ver y admirar la temporada pasada. En el clásico, el jugador de 18 años tuvo que lidiar con un correcto Álvaro Carreras, quien a pesar de ser superado en algunos mano a mano, nunca desistió de mantener a raya al jugador culé.

Ausencia de dos compañeros de lujo para Lamine Yamal

Para nadie es un secreto que Lamine brilló la campaña pasada al lado de dos figuras como Raphinha y Lewandowski, jugadores con los que se entiende a las mil maravillas, pero más allá de eso, al jugador de origen marroquí les costó subirse el equipo a la espalda en el partido en el que más lo necesitaba. Todos los focos estaban puestos sobre Yamal, pero su partido deja a muchos con mal sabor de boca.

Lamine Yamal no estuvo cómodo ni seguro

Basta ver las imágenes y estadísticas del partido para notar que Lamine apenas pudo crear peligro en el área de Thibaut Courtois, el habilidoso atacante zurdo no estuvo acertado a la hora de disparar a puerta, los pocos tiros que intentó se fueron desviados o chocaron contra un contrario. Desde su faceta de asistidor tampoco estuvo mucho más atinado, aunque si destaca un gran balón que le puso a Koundé en los últimos minutos del partido, pero el francés no supo resolver y terminó desperdiciado.