Lamine Yamal en la cuerda floja: Sus palabras contra el Madrid elevan la tensión

Lamine Yamal es un jugador distinto al resto, que sobresale por lo que hace, al tocar el balón genera magia, sin embargo fuera del césped se salta algunos códigos de respeto. Tal como ocurrió recientemente con sus declaraciones donde se refiere a los jugadores del Real Madrid, generando incomodidad dentro del vestuario blanco.

Las comparación entre risas para referirse al Real Madrid unos días antes del clásico no fue la más propicia. La tensión se ha elevado y el foco está puesto en él, y no precisamente por lo que sea capaz de hacer a nivel de fútbol. Lamine y lanzó un nuevo reto a la afición madridista.

Lamine se atrevió en medio broma y medio serio, a referirse a lo que es capaz de hacer el Real Madrid, aquello de que “Roban, se quejan” género molestia en la afición blanca, incluso en algunos países del primer nivel futbolístico, esto acarrea sanción o la apertura de un expediente.

Un ejemplo de esto sería Italia, país futbolero que no permite situaciones así a través de la figura del Procurador Federal. Sin embargo, el los dirigentes del Real Madrid no acudieron o no han acudido aún a una denuncia, a pesar del sentir del madridismo.

Lamine Yamal dejó un plus al Madrid

Pero lo que si es una realidad es que las palabras de Lamine Yamal en el vestuario merengue han servido como gasolina. Xabi Alonso quiere ignorar lo dicho por el azulgrana, pero “el vestuario tiene la sangre en el ojo".