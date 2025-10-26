Estos son los números de Lamine Yamal antes del Clásico

Suscríbete a nuestros canales

Por la jornada número 10 de LaLiga EA Sports de España, el FC Barcelona visitará este domingo al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española con el objetivo de imponer autoridad y arrebatarles nuevamente el liderato a los merengues.

Para ello, el equipo azulgrana espera contar con la mejor forma de Lamine Yamal, portador del histórico dorsal número 10 y máximo referente del club, quien ha tenido un arranque de temporada complicado ante las lesiones.

Aun así, el joven futbolista de dieciocho años de edad muestra plena confianza de sacarle un buen resultado al Real Madrid y se encuentra en buena forma, habiendo anotado un gol en su última presentación en Liga de Campeones ante Olympiacos.

¿Cómo le va a Lamine Yamal?

El hispano-marroquí ha disputado apenas siete partidos en todas las competencias con el Barcelona debido a una lesión en la ingle, perdiéndose así cuatro encuentros por LaLiga y el debut en Champions League ante Newcastle.

Durante estos encuentros, acumula un total de tres goles y cinco asistencias, lo cual le deja con mayor cantidad de contribuciones de gol que de partidos disputados y una media de 0,43 goles y 0,71 asistencias por cada vez que ha sido alineado.

¿Cómo le ha ido a Yamal en los Clásicos?

A su corta edad, Lamine Yamal ya ha disputado siete partidos contra el Real Madrid, donde ha obtenido un balance de cuatro victorias y tres derrotas. Dos de esos triunfos fueron en finales por Copa del Rey y Supercopa de España.

Del mismo modo, ha anotado tres goles y ha facturado dos asistencias. En condición de visitante, ya sabe lo que es anotar en el Estadio Santiago Bernabéu al haber convertido en el duelo liguero de la pasada campaña, el cual ganaron los azulgranadas por cuatro a cero.