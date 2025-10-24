Fútbol Español

Dani Carvajal pediría explicaciones a Lamine Yamal por su: "Real Madrid roba y se queja"

Lamine Yamal viene regresando de una lesión, pero se espera que esté físicamente al 100% para el clásico

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 01:38 pm
El domingo 26 de octubre se juega el primer clásico de la campaña 2025-26 entre Real Madrid y Barcelona. El lugar de los hechos será el Santiago Bernabéu, en el que además se prevé muchos focos para un jugador particular: Lamine Yamal.

Aún no sabemos qué pueda hacer la estrella culé desde lo futbolístico, pero en este momento ya se erige como una figura a la que seguramente el recinto merengue dedicará su cólera, tras una frase que soltó en el entorno de la 'Kings League'.

Las palabras en concreto guardan relación a un momento cuando comparó al equipo madridista con el que tiene Ibai Llanos en el torneo, apuntando a que "roban y se quejan", tal como -desde su opinión- hace el Real Madrid.

Lo cierto es que, según prensa española como Marca, As, Mundo Deportivo y Sport, fueron unas declaraciones que no gustaron al vestuario merengue, en el que habrían sido consideradas como una "falta de respeto".

Dani Carvajal quiere un cara a cara con Lamine Yamal

El periodista Ramón Fuentes ha revelado que a lo interno del vestuario del equipo blanco consideran las expresiones como una "estupidez" y esto generaría incluso que el propio capitán, Dani Carvajal, tenga la intención de tener un cara a cara con el canterano culé al término del clásico para pedir explicaciones por su frase.

Otro factor que analizan en la acera del Madrid apunta a que estas palabras del jugador podrían poner en riesgo la gran armonía dentro del grupo del combinado español, pese a que generalmente solo son frecuentes dos o tres efectivos del madridismo (Carvajal, Huijsen y Asencio).

Con todo esto sobre la mesa habrá que estar muy atentos a los detalles del clásico entre Real Madrid y Barcelona, sobre todo en las acciones en las que Lamine Yamal sea el encargado de protagonizar.

 

