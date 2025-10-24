Jugador del Barcelona confiesa que el Real Madrid quiso ficharlo tiempo atrás

Suscríbete a nuestros canales

Fermín es uno de lo futbolista que más sonado de la plantilla azulgrana luego de marcas tres tantos el martes en la Champions. El internacional español, que ha vuelto luego de superar su lesión, está listo y motivado para enfrentar al Real Madrid, el mismo club que tuvo interés en él cuando era un niño.

Real Madrid interesado en Fermín

El futbolista recordó durante una entrevista cómo vivió ese momento. "Es cierto que existió ese interés, pero mi padre me dijo muy pocas cosas. Si me hubiera preguntado mi opinión, yo habría elegido al Barça igualmente, porque era mi gran sueño. Estoy muy contento de haberlo hecho realidad, y ojalá pueda estar muchos años aquí", explicó.m Fermín.

El azulgrana reafirmó que el Barça llega al equipo con la confianza al cien por cien luego del abultado resultado en la tercera jornada de la Champions 6-1 el pasado martes frente al Olympiacos. "Todo el mundo en el vestuario tiene muchísimas ganas de ganar el Clásico. Quedará mucha liga, pero sabemos que es un partido muy importante para nosotros y todos los culés. Nosotros lo daremos todo para ganar y dar una alegría a los barcelonistas", aseveró.

Todo señala que Flick abrirá con Fermín el domingo en el once. Además, el andaluz admitió que estar en un mismo equipo con Pedri es un auténtico placer.

La llegada del Barcelona al clásico

El español también se sinceró sobre el Barcelona y como llega al Clásico, con falta de la brillantez que los caracterizó la pasada temporada "Nuestra forma de jugar nos ha dado buenos resultados, como se vio el año pasado. Sobre el hecho de que ahora no estemos presionando tan bien, puedo decir que son momentos de la temporada y hemos corregido lo que no estábamos haciendo bien en los últimos partidos", explicó.