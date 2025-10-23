¡Alarma en Barcelona! Este jugador sería duda de cara al Clásico contra Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez quedan menos horas para que el Clásico de la liga española sea el centro de atención a nivel global. Y es que el FC Barcelona visitará este próximo domingo el Santiago Bernabéu, donde espera sacar un buen resultado frente al Real Madrid.

Sin embargo, el equipo recibió una dura noticia durante este jueves con una importante figura como protagonista. Según varios reportes, Frenkie De Jong no se ejercitó con el resto de sus compañeros en la sesión de la mañana, lo que ha generado que el conjunto catalán encienda las alarmas.

¿Otro futbolista a la enfermería del Barcelona?

El neerlandés llegó a la Ciudad Deportiva con síntomas de que no se encontraba bien, por lo que terminó regresando a su domicilio para guardar reposo. Tras su indisposición, su presencia contra los blancos dependerá de su evolución en las próximas horas.

Recordemos que De Jong fue suplente en el encuentro de Champions League del martes, esto con la intención de dosificarle los minutos para el juego del domingo. De hecho, él no sería la única duda para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

A la espera de conocer exactamente cuál es el inconveniente con el mediocampista, otro que no podría entrar en la convocatoria es Christensen, quien ya se perdió el partido contra el Olympiacos debido a una gastroenteritis.

Ahora mismo, y a la espera de que Raphinha reciba el alta médica este fin de semana antes del partido, el Barcelona tiene en la enfermería a Ter Stegen, Joan García, Gavi, Lewandowski y Dani Olmo. Tocará esperar si De Jong se suma a esta lista o si, por el contrario, se recuperará a tiempo

