La clave del 5y6: Álvaro Finol revela el ejemplar que no puede faltar en tu combinación dominical en La Rinconada

Con el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025, los jinetes se entregan por completo para escalar posiciones en la estadística. Cada victoria permite destacar su habilidad y pone de manifiesto la dedicación y el compromiso que mantienen al conducir los ejemplares confiados por los entrenadores del Hipódromo La Rinconada. Este es un instante clave para exhibir talento y consolidar prestigio en el desafiante mundo del hipismo.

Balance y Compromiso de 2025: La Rinconada Jinete

De las últimas tres temporadas, la del año 2022 resultó muy significativa para Álvaro Finol, al acumular once victorias. Para este 2025, el jinete Finol, suma cuatro triunfos en 74 actuaciones, con una efectividad del 34% por arribar dentro de los tres primeros lugares.

Aunque en la reunión 41 el jinete cuenta con una sola monta, tuvo la disposición de conversar con el equipo de Meridiano Web la mañana durante la jornada de ajustes. Su intención fue no solo hablar de su compromiso, sino también invitar a la afición a asistir al óvalo de Coche este domingo.

Entrevista Álvaro Finol: Meridiano Web Ajustes La Rinconada:

"Un saludo a toda la afición hípica de Venezuela. Esta semana tengo un compromiso, en el nombre de Dios, con el ejemplar Niki Lauda en la cuarta válida. Este es un caballo que debutó y no estaba al 100%. Para esta ocasión, el ejemplar anda más puesto, y les recomiendo que no lo dejen fuera de sus combinaciones en el 5y6.

Aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Venezuela a que asista al Hipódromo La Rinconada para disfrutar del magno evento, el Clásico Simón Bolívar, pues será un bonito espectáculo."