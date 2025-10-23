Análisis reunión 41: Los ejemplares con mayor potencial y la jugada larga que nadie vio en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) como es sabido publicó la lista de los inscritos para la cuadragésima primera reunión en La Rinconada. Este domingo 26 de octubre se disputarán 13 carreras, con el clásico internacional Simón Bolívar (GI) como el plato fuerte y que sería el cierre en la jornada porque se disputa en la sexta válida.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Cosmic Love: La yegua castaña de tres años se presenta por quinta vez en el óvalo de Coche. Su anterior presentación impresión al arribar tercera en el clásico “Gelinotte” (GII) que a la postre fue ganada por Cosmic Love. Para esta ocasión repite la monta de Jaime Lugo Jr. y en una prueba un poco más cómoda luce mucho para imponerse.

Big Familiy: Desde su reaparición este año, el ejemplar ha demostrado constancia y calidad, al acumular un cuarto y un tercer lugar. En su más reciente actuación, quizás el planteamiento de carrera no favoreció su característica atropellada, pero aun así logró alcanzar la tercera posición.

Repite en el tiro de 1.200 metros, una distancia que, en teoría, propiciará una carrera violenta. Por ello, mucho cuidado: este ejemplar podría sorprender bajo la conducción de Sonny León.

Universal Joy (Usa): Esta importada solo tiene una participación en La Rinconada, y fue una exhibición de poder. Logró una victoria contundente por un margen de siete cuerpos en un recorrido de 1.200 metros. Ahora, sube 100 metros y mantiene la monta de Sonny León. Creemos que este lote no la detendrá, y obtener una fácil victoria es el resultado esperado.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Uno de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el caballo Tower Star, participante en la quinta válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para ejemplares nacionales e importadas de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. Tower Star repite la monta del aprendiz Luis Funez Jr., con un descargo de cuatro kilos, lo convierte en una opción sólida.